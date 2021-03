Negli uffici postali di Sassari e Alghero la cartolina per la Giornata mondiale della Donna

Sarà disponibile fino all’11 marzo agli sportelli filatelici di Sassari Centro (via Brigata Sassari), Sassari 5 (via Luna e Sole 8/A) e Alghero Centro (via Carducci)

Sassari. Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa della Donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano. L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori.

Il prodotto filatelico sarà disponibile fino all’11 marzo nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Sassari Centro (via Brigata Sassari), Sassari 5 (via Luna e Sole 8/A) e Alghero Centro (Via Carducci) oltre che nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro anche nella provincia di Sassari: la grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come la parità di genere ha portato a registrare 27 uffici “rosa”, dove cioè la presenza dei propri dipendenti è quasi interamente al femminile, soprattutto nei ruoli di responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...