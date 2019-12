Natale in vetrina, vince Il Giardino delle fate

Premiati i primi tre classificati del concorso organizzato dal Comune di Sassari. Seconda classificata farmacie Pisano & Gutierrez e terza la farmacia Cesare Pisano

Sassari. “Il Giardino delle fate”, farmacie “Pisano & Gutierrez”, farmacia “Cesare Pisano” sono i tre vincitori della prima edizione del concorso Natale in vetrina, organizzato dal Comune di Sassari per coinvolgere le attività commerciali nel creare l’aria magica del Natale e far riscoprire a cittadini e visitatori il piacere di passeggiare tra i negozi e ammirare le vetrine. Stamattina a Palazzo Ducale si è tenuta la premiazione, alla presenza del sindaco Gian Vittorio Campus e dell’assessore alle Attività produttive Nicola Lucchi Clemente.

A ritirare la pergamena, simbolica del premio da 1500 euro per il primo classificato, Il Giardino delle fate, c’era Maura Colli, per i secondi classificati, farmacie Pisano & Gutierrez, che si sono aggiudicati 1000 euro erano presenti Maria Letizia Pitzorno, Alessandra Bazzoni e Giuseppina Ghisu e per i terzi, farmacia Cesare Pisano, con 500 euro, Francesca Pau e Daniela Lai.

Altissima la partecipazione dei votanti su facebook, con decine di migliaia di like collezionati in pochi giorni, che dimostra il successo dell’iniziativa e il desiderio della città di partecipare e farsi coinvolgere nei progetti dell’Amministrazione che per quest’anno ha scelto di puntare su un’aria natalizia adatta a tutte le età, per riscoprire il piacere di respirare la magia delle festività tra le strade e i vicoli illuminati.

I 33 concorrenti hanno vestito a festa la loro vetrina, secondo la propria fantasia e libera interpretazione del Natale, che ora resterà allestita fino al 7 gennaio. Tra gnomi, caminetti, sbarchi sulla luna, abiti di fate e principesse, presepi, babbi Natale e tantissime luci, grazie anche alla mappa pubblicata sul sito del Comune, passeggiare alla loro scoperta sarà una magica caccia al tesoro tutta natalizia.

