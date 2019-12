Per (To) Be in Jazz – I Concerti Aperitivo ultimo appuntamento con un doppio concerto domenica 22 dicembre alle 11 e alle 18

Sassari. Grande musica al teatro Civico per l’ultimo appuntamento della rassegna “To Be in Jazz: I Concerti Aperitivo” organizzato all’associazione Blue note orchestra (Abno) che dopo una collezione di sold out a chiude il cartellone con un doppio concerto (alle 11 e alle 18) “Natale in Swing”. Diventato ormai una tradizione molto apprezzata dal pubblico. Il concerto di Natale organizzato dall’Abno omaggerà l’epopea dello Swing regalando al pubblico il repertorio delle grandi orchestre ed alcune sorprese in tema con le festività natalizie. Passato indenne attraverso il tempo e le mode lo swing nasce negli anni venti e si distingue per il caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo “saltellante” (o “dondolante”, appunto swing in inglese), accostato spesso da balli frenetici.

Sul palco del Civico ad interpretare i brani più amati di questo genere sarà l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory affiancata dalla Polifonica Santa Cecilia preparata da Matteo Taras e la voce solista di Denise Gueye, sotto la direzione di Gavino Mele, con arrangiamenti appositamente scritti da Gabriele Comeglio.

Questa edizione di “To be in jazz” particolarmente originale e ricca di progetti Innovativi si concluderà con un concerto di grande atmosfera e un’immersione nell’affascinante sound delle big band della swing era. Nell’ensemble giovani promesse e musicisti affermati suoneranno fianco a fianco proponendo squisiti momenti di insieme e raffinati soli. Sul palco: Gian Piero Carta (sax contralto, clarinetto) Dante Casu (sax contralto, clarinetto), Teodoro Ruzzettu (sax tenore, clarinetto), Luca Chessa (sax tenore), Marco Maiore (sax baritono) Luca Uras (tromba), Emanuele Dau (tromba). Fabrizio Fresu (tromba), Marco Maltalenti (tromba). Michele Garofalo (corno), Roberto Chelo (corno), Salvatore Moraccini (trombone) Giuseppe Carboni (trombone), Mariano Tedde (pianoforte), Antonio Pitzoi (chitarra), Paolo Spanu (contrabbasso) Paoletto Sechi (batteria).

“To Be in Jazz”, oltre a tanta ottima musica, offre un programma di eventi che coinvolgono il settore enogastronomico, con le tradizionali degustazioni curate dal Museo del Vino-Enoteca Regionale della Sardegna di Berchidda. Il brindisi di Natale in coda al concerto delle 11 sarà questa volta offerto dai prodotti della Cantina di Dorgali e accompagnato dai gustosi antipasti di Pianeta Pizza di Sassari. Prevendita Libreria Messaggerie Sarde (079230028) e Ticketok (0792822015).

