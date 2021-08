Oggi a Osilo la conferenza internazionale “Our voice has to be heard, the rebirth of europe and its suburbs after the pandemic”

Osilo. Oggi 10 agosto a Osilo prenderà il via l’evento internazionale “My european place”, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Alle 9, nel Salone “Canonico Liperi”, si terrà infatti la conferenza”Our voice has to be heard, the rebirth of Europe and its suburbs after the pandemic”. Gli ospiti arriveranno anche dalla Bulgaria, dal Portogallo e dalla Slovenia. «L’iniziativa è stata programmata in virtù del progetto “European future is our future” e del relativo partenariato per discutere sulle prospettive dei territori, considerando approfonditamente la situazione attuale, determinata dall’emergenza Covid-19», spiega il sindaco Giovanni Ligios. I relatori affronteranno numerosi temi, indicati nell’allegato, ed esprimeranno pareri specifici in merito alle vie percorribili.

Una certezza, comunque, risulta già: «Per superare le tante difficoltà del presente e per guardare con fiducia verso il futuro è necessario ideare specifiche strategie di ripresa e di resilienza, che dovranno interessare tutti gli ambiti possibili», dice il primo cittadino».

Ore 9.00 ● Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 ● Sessione di apertura – Saluti del Sindaco Giovanni Ligios e dei rappresentanti stranieri

Ore 9.30 ● Presentazione del progetto “European future is our future” con Neli Petrova

Ore 9.45 ● Presentazione dei partner stranieri – Il Covid-19 in Bulgaria, in Portogallo e in Slovenia, conseguenze e piani nazionali di ripresa

Ore 10.45 ● Coffee break

Ore 11.00 ● Interventi dei relatori

►Andrea Murgia, Funzionario della Commissione Europea

La strategia di resilienza delle regioni europee

►Alessio Tola, Delegato Rettorale per il Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Sassari

Il Piano di Ripresa e di Resilienza e il ruolo centrale dell’innovazione nel futuro dei territori europei

► Maria Lucia Piga, Docente di Sociologia e Direttrice del Centro di Ateneo Studi di Genere ARGINO dell’Università degli Studi di Sassari

Il riequilibrio di genere nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza

► Andrea Soddu, Sindaco di Nuoro e Presidente del CAL

Ripresa e resilienza nelle comunità della Sardegna

► Salvatore Sanna, Presidente delle ACLI Provinciali Sassari

Il ruolo dell’associazionismo nei piani di ripresa

► Simone Campus, Direttore del GAL Anglona-Romangia

La rinascita per gli abitanti delle zone rurali: i progetti del GAL Anglona-Romangia

Ore 13.30 ● Dibattito

