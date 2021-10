Musica, pittura e fede nel calendario dei Martiri turritani

Dal 23 ottobre al 5 novembre. Lunedì prossimo giorno dedicato al martirio dei santi. In Basilica il pontificale presieduto dall’arcivescovo Saba

Porto Torres. Il calendario delle celebrazioni autunnali dei Martiri turritani prevede appuntamenti dal 23 ottobre al 5 novembre. Il cartellone prenderà il via il 23 ottobre alle 20 e 30 nella basilica di San Gavino con un concerto del Coro Polifonico Turritano dedicato ai Martiri. Lunedì 25 ottobre è il giorno dedicato al martirio dei santi e avrà il suo culmine con la celebrazione in Basilica alle 18 del pontificale presieduto dall’arcivescovo Gran Franco Saba; la giornata prenderà il via alle 9 con la messa nella chiesa di Balai Lontano: al termine, l’Associazione Etnos Li Bainzini curerà un corteo di figuranti in costume tradizionale, a piedi e a cavallo, fino alla spiaggia di Balai, dove l’Associazione Assovela, in collaborazione con l’associazione La Prana, guiderà le proprie imbarcazioni. Barche, cavalli e figuranti in abito riceveranno in spiaggia la benedizione del parroco dello Spirito Santo, don Boniface. Qui, dalle 9,30 fino alla 18 si svolgerà un concorso di pittura estemporanea a cura dell’associazione TNT Global Art, che avrà come tema ispiratore il martirio dei nostri patroni Gavino, Proto e Gianuario e l’abbigliamento tradizionale turritano (di cui sono attestate più fogge, filologicamente ricostruite in anni recenti grazie all’impegno delle Associazioni Etnos ed Intragnas). Le opere prodotte nel corso dell’estemporanea, intitolata “25 ottobre a Balai: Porto Torres tra arte, devozione e tradizione”, saranno esposte dal 26 ottobre al 5 novembre nella sala superiore dell’Antiquarium Turritano. Una commissione di esperti proclamerà i vincitori del concorso che saranno premiati il 5 novembre alle 17 nell’aula consiliare del Comune.

Dal 29 ottobre al 3 novembre si svolgerà la decima edizione della Rassegna “Musica Maestro!” organizzata dai Cantori della Resurrezione nel 35esimo anniversario della fondazione del coro. A conclusione della rassegna, il 3 novembre alle 20.45, la basilica di San Gavino ospiterà il concerto “Cantendi a Deus” della cantante Elena Ledda.

Nel corso delle celebrazioni 2021 ci sarà spazio ricordare Giancarlo Pinna uomo di cultura e il politico impegnato nella difesa e promozione del patrimonio culturale cittadino scomparso esattamente un anno fa. Alla famiglia Pinna verrà consegnata una targa commemorativa con la concessione della Benemerenza Civica da parte dell’Amministrazione Comunale di Porto Torres.

«Quello in ricordo del dies natalis dei Martiri Turritani è un calendario più che mai costruito all’insegna della devozione, della tradizione, della musica e dell’arte – dichiara l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco –. Abbiamo fatto questa scelta in questo anno complicato per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche a causa dei vincoli ancora imposti dalla pandemia. Sono lieta che questo cartellone sia stato sviluppato con la stretta collaborazione di molte associazioni culturali cittadine. Il culto dei Martiri Turritani è il perno sul quale ruota l’identità profonda della nostra comunità; anche per questo abbiamo voluto ufficializzare in questa occasione la concessione della Benemerenza Civica a Giancarlo Pinna, a un anno esatto dalla sua scomparsa, per il suo contributo agli studi sui Martiri Turritani e alle difesa delle nostre tradizioni».

Don Michele Murgia, vicario coordinatore della Pastorale interparrocchiale a Porto Torres, ha spiegato l’importanza del culto dei Martiri per tutta la Sardegna, ma anche la sua funzione di momento di comunione per tutta la comunità turritana: «Eventi come questi sono occasioni di crescita ed è fondamentale valorizzare questo aspetto comunitario». Il sacerdote ha anche annunciato che, per favorire la massima partecipazione ai momenti religiosi, il pontificale del 25 ottobre sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube dell’arcidiocesi di Sassari.

