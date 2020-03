Murru (M5s): «Coronavirus, basta polemiche»

Il presidente del Consiglio comunale di Sassari fa notare che «questo è il momento della responsabilità e soprattutto della collaborazione nell’interesse di tutti»



Sassari. «Basta polemiche. Purtroppo leggo ancora troppi commenti polemici sulle disposizioni ministeriali di contrasto al #coronavirus e non è assolutamente il momento». È il pensiero del presidente del Consiglio comunale di Sassari che raccomanda anche di attenersi ai documenti ufficiali.

«Questo è il momento della responsabilità e soprattutto della collaborazione nell’interesse di tutti, perché l’uscita da questa fase passa necessariamente dal rispetto delle prescrizioni. Non è corretto minimizzare come altrettanto non lo è generare eccessivi allarmismi, cautela non significa panico. Non ci sono disposizioni fatte per colpire qualcuno o qualche settore in particolare, ricordiamo che nessuno e immune dal contagio e si sta cercando di limitare più possibile la diffusione del virus, tenendo presente che i primi a doversi comportare in maniera adeguata siamo noi, anche senza ordinanze o qualsivoglia ulteriore provvedimento restrittivo – scrive Murru –. Altro richiamo vorrei farlo a chi va in giro prendendo per buono il “sentito dire…” atteniamoci solo a documenti ufficiali e ai comunicati che vengono tempestivamente diramati».

