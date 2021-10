Monsignor Francesco Soddu nuovo vescovo di Terni

Questa mattina nel Duomo di Sassari la comunicazione ufficiale della nomina decisa da Papa Francesco

Sassari. Monsignor Francesco Soddu è stato nominato da Papa Francesco nuovo vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Ne ha dato comunicazione questa mattina in cattedrale l’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba, che ha dato lettura del testo ufficiale. Erano presenti, oltre a una rappresentanza del clero diocesano, il sindaco Nanni Campus, la prefetta Maria Luisa D’Alessandro e il vescovo emerito monsignor Pietro Meloni.

Attualmente direttore della Caritas nazionale, monsignor Soddu, sacerdote del presbiterio turritano, è stato anche parroco di San Nicola a Sassari. Nato a Chiaramonti il 24 ottobre del 1959, ha frequentato il Liceo Classico Azuni a Sassari e poi a Cagliari il Pontificio Seminario Regionale, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia, a cui è seguita la licenza in Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Ordinato il 24 aprile del 1985, nel 2005 è stato nominato direttore della Caritas diocesana e nel 2011 direttore dell’Ufficio Migrantes. A gennaio 2012 diventa direttore di Caritas Italiana, su nomina del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, e nel marzo 2017 vede rinnovato il suo mandato per un ulteriore quinquennio. Prende il posto di monsignor Giuseppe Piemontese, che ha presentato le dimissioni al compimento dei 75 anni, come prevedono le norme di diritto canonico. A Terni l’annuncio è stato dato in cattedrale dalle stesso attuale presule. Sul sito web della diocesi è stato pubblicato in giornata il primo messaggio del nuovo vescovo, che dovrebbe insediarsi nel prossimo mese di gennaio.

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Dio che è in Terni-Narni-Amelia, il Signore vi dia pace.

Dal momento in cui sono stato informato che il Santo Padre Francesco mi nominava Vescovo della vostra Chiesa, il mio pensiero, il mio cuore e la mia preghiera erano già tra voi. Ora lo faccio con queste semplici parole per salutarvi e così ringraziare insieme Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale non fa mancare al suo popolo i necessari pastori.

Rivolgo un saluto affettuoso a S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Piemontese dalle cui mani, nella successione apostolica, riceverò l’esercizio del ministero nella nostra Chiesa di Terni-Narni-Amelia. Con lui saluto ed abbraccio i Sacerdoti, i Religiosi, le Religiose, i Diaconi, gli Istituti di vita consacrata, le Associazioni, i Movimenti e le Aggregazioni laicali; a tutti mi affido per un ricordo nella preghiera.

Saluto e abbraccio tutte le famiglie: mamme, papà e figli; voi siete la cellula della Chiesa ed anche la sua forza. Saluto i bambini, i ragazzi e i giovani, gli studenti, gli adulti e gli anziani, i lavoratori e coloro che faticano a trovare o a ritrovare il lavoro. Una particolare carezza d’affetto ai malati, ai sofferenti nel corpo o nello spirito e a quanti le prove della vita hanno riservato giorni difficili e sono tormentati da solitudine e povertà. Saluto tutti coloro che sono impegnati nel campo delle diverse Istituzioni amministrative e del sociale, insieme ai quali auspico di poter collaborare per il bene comune.

Non vorrei dimenticare nessuno, ma avremo modo di salutarci di persona e “in presenza”, come si è soliti dire in questo tempo di pandemia, che purtroppo continua ad affliggere il mondo intero.

Carissimi, davanti a un così grande compito sento la gravità della responsabilità, ma anche il conforto nella consapevolezza di poterla condividere con tutti voi Presbiteri, Religiosi e Religiose, Diaconi, Istituti di vita consacrata, famiglie, fedeli laici e con quanti avrò il piacere di incontrare e conoscere, in questo significativo tempo di grazia caratterizzato dal Percorso Sinodale della Chiesa.

Il Signore, mediante il ministero apostolico del Papa, ci affida l’uno all’altro: a noi il compito di far germogliare e coltivare la sua Carità in ogni nostro atteggiamento.

Affido a Maria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, ciascuno di voi, la mia persona e il mio apostolato. Intercedano per noi e ci benedicano i Santi Patroni Antimo e Valentino, Giovenale, Cassio e Firminia, Francesco d’Assisi e Antonio di Padova; ci guidi e ci sostenga con cuore di padre S. Giuseppe, patrono della Chiesa universale.

+ Francesco Antonio Soddu

Vescovo eletto di Terni-Narni-Amelia

