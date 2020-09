Messe in sicurezza le caditoie nel sottopasso di Predda Niedda

Il cantiere dovrebbe concludersi in sette giorni, salvo maltempo o contrattempi, e il traffico potrebbe subire dei rallentamenti

Sassari. Sono iniziati oggi, a cura del cantiere Strade del settore Infrastrutture della mobilità e Traffico del Comune di Sassari, i lavori per la messa in sicurezza della caditoia nel sottopasso ferroviario di via Predda Niedda. Il cantiere dovrebbe concludersi in sette giorni, salvo maltempo o contrattempi, e il traffico potrebbe subire dei rallentamenti.

I lavori consistono nella rimessa al livello del piano stradale di una caditoia per la raccolta delle acque superficiali e meteoriche, e al suo ancoraggio. Inoltre saranno messe in sicurezza anche alcune buche pericolose presenti nella strada.

