Messa online dal duomo di Sassari

Dal lunedì al sabato alle 16,30 in streaming sul canale Youtube dell’Arcidiocesi. La domenica la diretta sarà dal Santuario della Madonna delle Grazie con l’arcivescovo

Sassari. Da ieri mercoledì 11 marzo, l’Arcidiocesi di Sassari ha attivato la diretta streaming della Celebrazione eucaristica dalla Cattedrale di San Nicola, disponibile sulla homepage del sito web e sul canale YouTube diocesani. Nell’attuale emergenza sanitaria i provvedimenti governativi non consentono la celebrazione pubblica, ma il Presbiterio diocesano, rispettando le indicazioni delle autorità competenti, continua le azioni liturgiche “senza concorso di popolo” in comunione spirituale con le singole comunità di fedeli e con la Chiesa particolare e universale. Per questo motivo, dal lunedì al sabato, tutti i sacerdoti si alterneranno intorno all’altare del Duomo di Sassari alle 16,30 per celebrare l’Eucaristia, mentre l’arcivescovo Gian Franco Saba, che ha inaugurato ieri le dirette, presiederà ogni domenica la Santa Messa dal Santuario della Madonna delle Grazie.

Allo stesso modo, i fedeli laici sono stati invitati ad offrire il proprio contributo come segno di prossimità nella preghiera dalle proprie abitazioni: #iorestoacasa diviene occasione per registrare in famiglia la preghiera del Santo Rosario e la condivisione online del video, sempre tramite i media ufficiali dell’Arcidiocesi di Sassari.

