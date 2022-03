Mercoledì delle Ceneri, a Sassari preghiera per la pace in Ucraina e fiaccolata

Alle 19 nel duono di San Nicola il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba. Al termine corteo verso piazza d’Italia

Sassari. Mercoledì 2 marzo alle 19 nella cattedrale di San Nicola l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà il solenne pontificale con l’imposizione delle ceneri e pregherà per la pace in Ucraina. Nel Mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo in preparazione alla Santa Pasqua del Signore Gesù, tutti, credenti e non credenti, sono invitati ad aderire alla Giornata di digiuno per la pace promossa da papa Francesco. Al termine della celebrazione in cattedrale è prevista una fiaccolata di preghiera per la pace promossa dall’Arcidiocesi di Sassari e dalla Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni. Il corteo partirà dalla chiesa di San Nicola e si dirigerà verso piazza d’Italia attraversando le vie del centro storico. La fiaccolata sarà guidata dall’arcivescovo Gian Franco Saba.

