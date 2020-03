Mercoledì del Conservatorio con Cristina Cherosu ed Emanuela Serra

Nella Sala Sassu le due pianiste con il concerto “Suggestioni d’infanzia”. In programma musiche di Debussy, Casella, Fuarè e Ravel

Sassari. Prosegue il 4 marzo alle 20 la stagione concertistica del Canepa “I mercoledì del Conservatorio” con l’esibizione delle pianiste Cristina Cherosu ed Emanuela Serra entrambe docenti del Canepa. Cherosu diplomata in pianoforte al Conservatorio di Sassari, si è successivamente perfezionata con Marian Mika all’Accademia di Novara e ha frequentato la Scuola di Musicoterapia di Assisi dedicando in seguito parte del suo lavoro a questa disciplina. Emanuela Serra diplomata in pianoforte, didattica della musica e canto artistico al Conservatorio di Cagliari, ha conseguito il diploma di alto perfezionamento di pianoforte dell’Accademia Musicale pescarese sotto la guida di Bruno Mezzena. Il programma della serata dal titolo “Suggestioni d’infanzia” propone musiche di Claude Debussy (1862-1918), Petite Suite op. L65, Alfredo Casella (1883-1947), Pupazzetti op. 27, Gabriele Faurè (1845-1924), Dolly Suite op. 56, Maurice Ravel (1875-1937), Ma Mère l’Oye.

