Meazza: «Degrado del Vanni Sanna causato da assenza manutenzioni da 5 anni»

Venerdì mattina sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Consiglio comunale. L’approfondimento di Adriano Porqueddu

Sassari. Venerdì mattina sopralluogo della IV commissione consiliare del Consiglio comunale allo Stadio Vanni Sanna per verificare lo stato dei luoghi e gli interventi per al messa in sicurezza e la riqualificazione complessiva. L’assessore Meazza non esclude l’intervento di privati. «Il degrado è causata da una assenza di manutenzioni da cinque anni».

Il servizio di Adriano Porqueddu.

