Maurizio Baglini e Silvia Chiesa in concerto

Sassari. Ritorna a Sassari il grande concertismo internazionale con la stagione “I Grandi Interpreti della Musica” organizzata da Teatro e/o musica che per la decima edizione si ripresenta al pubblico con un cartellone di sette titoli per tre mesi di programmazione dedicato alle giovani stelle del firmamento internazionale. L’iniziativa culturale è realizzata grazie al patrocinio del Comune di Sassari, al riconoscimento del Ministero dello Spettacolo MIBACT, dell’Assessorato della Cultura della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna .

Dopo il successo del “Duo Baldo” e di Maria Luigia Borsi la stagione prosegue al Teatro Verdi giovedì 14 marzo alle 21 con due solisti affermati che amano anche suonare insieme.

La milanese Silvia Chiesa è tra le violoncelliste italiane più in vista sulla scena internazionale e in questi anni ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio per violoncello del novecento italiano. Il pianista pisano Maurizio Baglini ha una fitta agenda concertistica, una vasta produzione discografica e porta in tutto il mondo originali progetti artistici anche in ambito multimediale.

I due musicisti condividono da anni vita privata e artistica e formano un affiatato duo musicale, con un repertorio di oltre 80 Sonate per violoncello e pianoforte e un’importante discografia per l’etichetta Decca. Poche settimane fa al Teatro Rossini di Pesaro hanno festeggiato il felice traguardo di 250 concerti insieme nei cinque continenti: dalla Salle Gaveau di Parigi alla Sala Cecília Meireles di Rio de Janeiro, dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma all’Hermitage di San Pietroburgo, dalla Victoria Hall di Ginevra allo Shanghai Arts Center.

Nel concerto al Teatro Verdi i due artisti si esibiranno sia come solisti, sia in duo, con un programma di grande virtuosismo e impatto emotivo che spazierà dal Barocco al Romanticismo: dalla Suite per violoncello BWV 1009 di Bach alle Sonate per tastiera di Scarlatti L21, L184, L118 e L324, fino alle monumentali Sonate per violoncello e pianoforte op. 58 di Mendelssohn e op. 6 di Richard Strauss.

