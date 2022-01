Mattarella bis, Pais: «Scelta di unità e stabilità per il Paese»

Il presidente del Consiglio regionale esprime soddisfazione per la rielezione del capo dello Stato

Roma. «La scelta, conclusiva, del presidente Mattarella è certamente quella in grado di garantire l’unità e la stabilità delle Istituzioni in momento di grande delicatezza del nostro Paese». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, uno dei tre delegatati regionali sardi impegnati in questi giorni a Montecitorio insieme a tutti gli altri grandi elettori, esprime soddisfazione per la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

«Quella appena trascorsa – ha detto il presidente Pais – è stata una settimana molto impegnativa, caratterizzata dalla ricerca di una figura istituzionale di alto livello in grado di rappresentare pienamente e in maniera unitaria tutte le forze politiche presenti in Parlamento ma soprattutto tutti i cittadini italiani. Il presidente Mattarella, nel settennato appena trascorso, infatti, ha svolto nel miglior modo possibile il ruolo di custode della Costituzione e garante dell’unità nazionale. Esprimo la mia totale soddisfazione per questa scelta assunta dal Parlamento, anche con riferimento alla Sardegna rispetto a cui il presidente Mattarella si è sempre dimostrato sensibile e vicino. Sono convinto che anche durante il prossimo settennato saprà cogliere le istanze e venire incontro alle esigenze dalla nostra isola».

