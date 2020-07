Martedì ritorna il Consiglio comunale di Sassari

Tra i punti all’ordine del giorno il Piano particolareggiato del quartiere “Le Conce” ricadente all’interno del Centro Matrice

Sassari. I lavori del Consiglio comunale proseguiranno martedì 28 luglio alle 15.30 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari. All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 215/2014 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 159/2020 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – Variazione bilancio di previsione 2020/2022 – Allegato n. 83 (A-B); Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 259/2014 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 152/2020 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – Variazione bilancio di previsione 2020/2022 – Allegato n. 84 (A-B); Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 258/2014 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 155/2020 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – Variazione bilancio di previsione 2020/2022 – Allegato n. 85 (A-B); Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 214/2014 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 156/2020 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – Variazione bilancio di previsione 2020/2022 – Allegato n. 86 (A-B); Piano particolareggiato del quartiere “Le Conce” ricadente all’interno del Centro Matrice di cui alla determinazione RAS – Assessorato pianificazione urbanistica territoriale n. 1001/2007 – Sottozona “A1”- Adozione preliminare”; Interpellanza del consigliere Andria su “Declassamento di un tratto della S.P. 81 richiesto all’Amministrazione provinciale da parte dell’Amministrazione del Comune di Sorso”; Mozione dei consiglieri Brianda e Dettori su “Costituzione e attivazione delle Unità Speciali per la Continuità Assistenziale (USCA) previste dall’articolo 8 del D.L. n. 14 del 9.3.2020”; Mozione dei consiglieri Brianda e Dettori su “Consiglio comunale: istituzionalizzazione e calendarizzazione di specifiche sessioni sui temi generali di maggiore interesse per la città”; Mozione del consigliere Daniele Deiana su “Covid-19 – Protocollo di sicurezza al fine di riattivare le attività degli oratori e dei centri di aggregazione giovanili”; Mozione del consigliere Panu su “Occupazione suolo pubblico attività commerciali”; Interpellanza del consigliere Andria su “Mancata pulizia delle strade e dei marciapiedi in città”; Mozione dei consiglieri Rizzu, Manca, della consigliera De Martis e dei consiglieri Demurtas, Giuseppe Deiana, Toschi Pilo, Serra e Palopoli su “Impiego della Compagnia barracellare per contingentare l’ingresso nei parchi”; Mozione del consigliere Andria su “Glorioso Stadio Vanni Sanna”; Mozione dei consiglieri, Pinna, Masala, Mascia e della consigliera Fundoni su “Varo di un piano di gestione dell’emergenza Covid-19 sviluppando il progetto “Distretto Covid free” proposto dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio cittadino e dai Centri commerciali naturali di Sassari, volto alla prevenzione del contagio, sensibilizzazione della cittadinanza all’uso dei dispositivi di sicurezza individuali e al corretto rispetto delle norme comportamentali negli spazi pubblici quali strade, piazze e slarghi della città di Sassari”; Mozione dei consiglieri Dettori e Brianda su “Abbandono di rifiuti – campagna informativa affidata alle associazioni del volontariato e alle scolaresche – aumento delle sanzioni”; Mozione dei consiglieri Brianda e Dettori su “Creazione e attivazione di un hospice nel territorio del sassarese”; Mozione dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e della consigliera Fundoni su “Un nuovo patto per la cultura – Misure per la ripartenza delle attività culturali”; Interpellanza dei consiglieri Brianda e Dettori su “uso palazzetto dello sport durante le opere di rifacimento”; Mozione delle consigliere Useri e De Martis e dei consiglieri Carta e Alivesi su “Avvio procedure per costituzione del consiglio del terzo settore della città di Sassari”; Ordine del giorno dei consiglieri Brianda e Dettori su “Insediamento di un Comitato tecnico scientifico comunale”.

