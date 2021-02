Martedì e giovedì ritorna il Consiglio comunale di Sassari

I lavori dell’Assemblea civica si svolgeranno in modalità telematica. L’ordine del giorno comprende mozioni, pratiche urbanistiche e modifiche al regolamento di contabilità

Sassari. I lavori del Consiglio comunale riprenderanno domani 2 febbraio alle 15 in modalità telematica e proseguiranno giovedì. Sarà possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it mentre non sarà possibile essere presenti in Municipio. Questo l’ordine del giorno della seduta di martedì:

Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 22.12.2015 e ss.mm.ii – Approvazione modifiche e integrazioni alle disposizioni del Capo VII; Progetto di riqualificazione e cambio di destinazione d’uso da laboratorio artigianale e deposito a studi professionali con camera iperbarica di un immobile sito in via venezia n. 3 ai sensi dell’articolo 11 L.R. Sardegna n. 23/1985 e ss.mm.ii. (C.U.1243.172294 PE 302/2020)”; Variante al PUC n.08 recante “Revisione e modifica alle norme tecniche di attuazione ed adeguamento normativo delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e delle destinazioni d’uso” – Approvazione definitiva.

Giovedì 4 febbraio, sempre dalle 15 e in modalità telematica, l’ordine del giorno comprenderà altri argomenti:

Ordine del giorno del consigliere Andria su “Richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale sul tema del lavoro, della fiscalità di vantaggio: Zona franca urbana (ZFU), Zona economica speciale (ZES) che interesserà già da quest’anno, tra le altre, la Zona industriale di Truncu Reale”; Ordine del giorno del consigliere Andria su “Valorizzazione del Settore statistica del Comune di Sassari”; Mozione della consigliera Useri e del consigliere Sias su “Accessibilità sito web Comune di Sassari”; Mozione del consigliere Sias e della consigliera Useri su “Bando Piazza WIFI Italia”; Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su “Problema di sicurezza legato al radicamento, nel territorio sassarese, di organizzazioni malavitose”; Mozione del consigliere Alivesi su “Sassari città dell’olio”; Ordine del giorno del consigliere Ventura su “Vaccino agli odontoiatri: categoria ad alto rischio di contagio”.

