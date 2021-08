Mare Sicuro alla Marina di Sorso, sicurezza e servizi ai disabili

Terza edizione della manifestazione organizzata da Aqu@Tika Asd e Salias Service. Le interviste video

Sorso. Terza edizione, mercoledì 11 agosto, sulla spiaggia della Marina di Sorso, dell’evento Mare Sicuro, manifestazione organizzata da Aqu@Tika Asd e Salias Service, impegnate nei servizi inerenti al soccorso in acqua, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale costiero e al supporto alla disabilità in diversi Comuni della Sardegna. «La continuità e l’impegno riposto nell’evento batte sulle tematiche importanti della sicurezza in mare, dei servizi ai disabili e alla tutela dell’ ambiente con simulazioni e attività di sensibilizzazione che hanno come obbiettivo finale quello di intensificare presidi e risorse in questa direzione, senza perdere occasione per identificare come destinatari di maggior rilievo, coloro che hanno il potere politico per dare una svolta definitiva alla, seppur già in netto sviluppo, situazione delle stupende spiagge sarde», hanno spiegato i promotori dell’iniziativa.

