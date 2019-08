Marco Maganza alla Dinamo

Il centro friulano aggregato al roster 2019-2020 per il precampionato

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’arrivo in biancoblù dell’atleta Marco Maganza, che sarà aggregato al roster per il precampionato.

Nato a Gemona del Friuli l’11 gennaio del 1991, 205 cm per 110 chilogrammi, sarà una pedina importante nelle dinamiche del gruppo agli ordini di coach Pozzecco. Lungo con conoscenza del gioco, sa usare bene il corpo all’interno dell’area ed è un elemento di squadra con impatto a rimbalzo sia in attacco sia in difesa.

Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Udine, dal 2007 al 2010 ha giocato tra le file del club friulano per poi passare al Basket Brescia (2010-2011) e successivamente a Trieste (2011-2012), e Recanati (2012-2013). Nella stagione 2013-2014 è in forze all’Olimpia Matera e poi a Imola (2014-2015), e Falconara Basket (2015-2016). Giocatore sempre più maturo ed esperto, tra il 2016 e il 2018 ha giocato con le maglie dell’Aurora Jesi e della Scaligera Verona.

Nel 2007 ha fatto parte nella Nazionale Under 16 e nel 2009 di quella Under 18.

Mi piace: Mi piace Caricamento...