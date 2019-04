Maltempo, 50 interventi dei Vigili del Fuoco di Sassari

Forte vento a Pasquetta. Soprattutto stamattina sono state segnalate coperture divelte, cadute di alberi e insegne danneggiate

Sassari. Nel tardo pomeriggio ancora non sono terminate le operazioni di intervento degli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, che proseguono senza sosta le azioni di messa in sicurezza delle zone in cui sono state registrate coperture divelte, cadute di alberi, antenne e insegne. Le squadre di pronto intervento hanno effettuato oltre 50 interventi, di varia natura, in tutta la provincia di Sassari per il forte vento che da ieri si sta abbattendo sull’intera regione. Non risultano persone ferite. La situazione meteo sembrerebbe in via di miglioramento.

A Sassari, in viale Sicilia, spettacolare il tetto – il telaio è in legno – letteralmente trascinato verso la strada sopra le auto regolarmente parcheggiate e che sono state danneggiate. Nessun danno per fortuna alle persone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...