Maker Island, la Camera di Commercio sostiene l’innovazione delle imprese

A Olbia l’incontro “Il lato oscuro del digitale”, organizzato nell’ambito dell’evento Maker Island

Olbia. Lo sviluppo tecnologico e così tutte le varianti che si rilevano in ambito sociale ed economico devono essere analizzate e prim’ancora conosciute a fondo. Perché la tecnologia non si ferma e deve essere reale fonte di sviluppo. Con questi presupposti la Camera di Commercio di Sassari ha organizzato nell’ambito dell’evento Maker Island (di cui è partner), a Olbia, l’incontro dal titolo “Il lato oscuro del digitale”.

Un incontro interessante e più che mai legato a temi di attualità che ha declinato le innumerevoli variabili su cui si articola lo sviluppo tecnologico delle imprese, non solo sotto il profilo economico. Lo spazio di osservazione ha interessato anche numerosi aspetti sociologici.

Gli interventi sono stati introdotti dalla vicepresidente della Camera di Commercio, Maria Amelia Lai, che ha tenuto a sottolineare quanto questo ambito rivesta una grande importanza, ora e in prospettiva, per le imprese e che: «Le aziende del nord Sardegna, sotto il profilo della crescita tecnologica possano contare su un partner che ha sempre sostenuto azioni di sostegno e strumenti per consentirne sempre migliori performance in linea con l’evoluzione e con le esigenze del mercato».

Economia e sviluppo davanti a un mondo che cambia. E che forse è già cambiato. Un mondo nel quale secondo Andrea Granelli sarà necessario innanzitutto: «Comprendere il fenomeno andando in profondità, non fermandosi a ciò che appare, che in molte occasioni non risponde alla realtà. La vera sfida sarà quella di (ri)costruire una cultura e una nuova e differente sensibilità al digitale, per conoscere davvero i percorsi da seguire consapevolmente». In un percorso volontario, non indotto.

Sulle azioni poste in essere dall’Ente camerale, il segretario generale, Pietro Esposito, ha evidenziato i percorsi individuati per rafforzare il sistema delle imprese che puntano ad accrescere il loro livello di maturità digitale: «La Camera favorisce la nascita di nuove strat up, un costante orientamento sul digitale e sulle tecnologie previste nel Piano Nazionale impresa 4.0. Tra gli obbiettivi strategici rientrano la divulgazione degli strumenti camerali dedicati, come il nuovo bando Voucher I4.0».

