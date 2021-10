Madonna della Mercede, festa a San Giuseppe

Nella parrocchia sassarese è in corso la novena. Domenica 3 ottobre alle 11 la solenne concelebrazione

Sassari. Ha avuto inizio il 25 settembre scorso, nella chiesa di San Giuseppe, la solenne novena in preparazione alla festa di Nostra Signora della Mercede, una delle ricorrenze religiose più sentite della città. La parola Mercede deriva dallo spagnolo Merced che significa della misericordia applicata specialmente alla liberazione degli schiavi. Nel tempo di pandemia che stiamo vivendo, con notevoli restrizioni della libertà personale, tale devozione risulta quanto mai attuale, perché invita tutti i fedeli a rivolgersi a Maria per invocare la liberazione da questa nuova “pestilenza”. Anche quest’anno, proprio per questo motivo, i festeggiamenti subiranno limitazioni a causa delle misure di contenimento da covid19. Tutti i giorni, alle 19 la Santa Messa seguita dalla novena accompagnata dal canto dei tradizionali “Gosos” della Mercede in lingua sarda, ritenuti dagli storici tra i più antichi della Sardegna in quanto risalgono ai tempi della dominazione aragonese sul colle di Bonaria (1324).

Sabato 2 ottobre, alle 19 la santa messa della vigilia, con vespri solenni e omelia mariana di don Alessandro Madeddu. Domenica 3 ottobre, giorno della Festa, alle 11 la messa solenne concelebrata presieduta da don Alessandro Madeddu. Per quest’anno non ci sarà il tradizionale rito dell’intregu. Di sera alle 19, al posto della tradizionale processione (impossibile da effettuare a causa del grande concorso di fedeli), verrà celebrata la santa messa con omelia mariana di don Antonio Serra. Entrambe le celebrazioni saranno animate dal Coro Polifonico “Francesco d’Assisi” diretto dal maestro Ciro Cau.

Al termine recita della formula per poter lucrare l’indulgenza plenaria concessa, anche quest’anno, dal Santo Padre Francesco alle solite condizioni: confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa.

L’accompagnamento del Gremio sarà curato dal Corpo Bandistico Luigi Canepa.

