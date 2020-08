Lutto nel giornalismo sardo, è scomparso Pinuccio Saba

Se ne è andato ieri mattina. Apprezzato cronista della Nuova Sardegna, aveva lavorato anche per televisioni locali e regionali

Sassari. La notizia si è diffusa in pochi minuti nella tarda mattinata di lunedì. Un male combattuto fino all’ultimo ha portato via Pinuccio Saba, 64 anni il prossimo 15 agosto, apprezzato giornalista della Nuova Sardegna. Amico di tutti, Pinuccio, nella sua lunga carriera di cronista, aveva lavorato per televisioni locali e regionali prima di essere assunto nel giornale sassarese, prima come corrispondente da Porto Torres e poi nella redazione centrale, con esperienze anche nelle sedi di Olbia e Nuoro.

Il funerale si terrà domani mattina (mercoledì) alle 11 nella chiesa dello Spirito Santo a Porto Torres.

La redazione di SardegnaDies è vicina al dolore dei familiari e dei colleghi della Nuova Sardegna.

