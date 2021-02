Lu sassaresu/6

La h di lu veibu abé, l’ipia di l’italografia. A cura di Fabritziu Dettori

L’ipia di la dipendentza da l’itarianu ki à un tzerthu sassaresu o, megliu, tzerthi sassaresi ki l’ischribini, è visibiri da l’impreu di la h i lu veibu abé. Kistha italografia po assé dubudda a la cunvintzioni ki lu sassaresu è lu diarettu-figlioru di la “madre patria Italia”, e tandu andà ischrittu cu’ lu riferimentu a la “lingua nazionale”. Ma forsi lu sassaresu, ki sia linga o diarettu, no si sa ancora di cosa, a mancu diritti di althri idiomi a abé una identiddai soia? Tzi so puru li ki l’ischribini in automatismu a l’imparu ki l’ischora l’à daddu cu’ l’itarianu, e li ki trattani kissa h justhifikendisi i la grafia traditziunari. Pigliendi parò in cunsideru, pa esenpiu, Salvator Ruju (Agniru Canu), Sebastiano Meloni, ki no l’impriabani, abbastha a cumprindì ki la “tradizioni” no è univoca. Cuntinnuà a cunsidarà lu sassaresu satelliti di l’itarianu, vo dì no dalli pruipittibi di libarthai. In più è di dì ki no v’è mutibu di trattà kissa lettara i l’ausiriari nosthru, akì la rasgioni di l’itarianu è di fà la disthintzioni tra calche foimma di lu veibu abé: ho, hai, ha, hanno, e li omofoni o (cungiuntzioni coordinanti digiuntiba/alternatiba), ai (pripusizioni), a (pripusizioni), anno (susthantibu). In sassaresu li matessi so: aggiu, ai, à, ani. A parthi la /à/, ki à l’omofonia cu’ la pripusizioni /a/, no vi so althri omofoni. Akì, tandu, punì la /h/ in hai, ha, e hani? Abbaidda la tebella. Insomma, bastha cupià da l’itarianu! E punì i la di tre passona singurari (à) un atzentu no saristhia megliu cumenti la tradizioni di li dui pueti e ischrittori funtumaddi?

Un althru esenpiu arribi da Mario Pompeo Coradduzza ki, sibbè fabiddaba di diarettu e di un aifabetu sassaresu pritzisu a kissu itarianu, i lu manuari di grammatigga “Il sistema del dialetto” dazia imparu ki la h i lu veibu abé no anda ischritta. Kissu segnu d’ischrittura ni bogga a pizu di cantu ancora debi di criscì i li sassaresi la cussentzia linghisthigga pa la linga d’eddi, e a dorumannu di cantu ancora la voni diarettu vincuradda a l’itarianu.

I la foto, ritratta da l’ischora erementari di Santu Giuseppi in Sassari, li “nuareddi” pa juggà a lu joggu di li veibi abé e assé.

