Lu sassaresu/5

L’aggettibi pussissibi, la sardhiddai di lu sassaresu. A cura di Fabritziu Dettori

Una rasgioni ki pigliani tanti linghisthi pa dì ki lu sassaresu è un diarettu itarianu è, umpari a althri mutibi, kissa di l’aggettibi pussissibi. Li prufissori dazini la proba dizendi ki lu fabeddu nosthru no è sardhu akì kissu pussissibu è primma di lu susthantibu. Eduardo Blasco Ferrer fazia l’esenpiu cun: “Candu lu (ru) me figlioru”. A vidella digussì kistha foimma li dazi rasgioni a kissu isthudiosu, ma l’aggettibu pussissibu sassaresu no è sempri prenominari, antzi! Kissa pusizioni, infatti, è limitadda soru a calche gradu di parenti. In generari, cument’e tutti l’aggettibi nosthri, è sempri postnominari, akì, cumenti dizia lu masthru Nino Fois, li sassaresi iprecani a primma la cosa più impurthanti. Si dizi propiamenti Lu fiori meu, e no “Lu me’ (meu) fiori”; lu libru toiu, e no “lu to’ (toiu) libru”; tziu vosthru, e no “vosthru tziu”; e ancora, babbu meu, e no “Lu me’ babbu”. Si puru l’eccetzioni si poni acciappà in cantzoni e in puisii. Ki l’ordhini sighiddu da l’aggettibu sassaressu è grammatigga sardha, e no itariana, si cumprendi ischumbattendi li frasi di la frigura 1 : a abé un assentu dibessu da lu nosthru è, infatti, soru kissu di la linga extraSardhigna. Indì è tandu la “distanza” tra lu sassaresu e lu sardhu tantu funtumadda da li linghisthi? Ma a dà a tutti una lizioni sonora di kistha rasgioni so Pino e gli Anticorpi ki ani purthaddu in tutta l’Itaria puritica lu famosu “Babbu doiu” (toiu) in ipitacuri, sketch tv, e film. E cumenti si leggi i la frigura 2 l’aggettibi pussissibi so: meu/meiu/mea/meia/mei; toiu/tou/toia/toa/toi; soiu/sou/soia/soa/soi; nosthru/nosthra/nosthri; vosthru/vosthra/vosthri; d’eddi, pa lu maschurinu, femmininu e prurari. I la di tre frigura vidimmu ki in calche gradu di parentela l’aggettibi pussissibi, calchedunu è in tutt’e dui li crassificazioni, poni assé daboi o primma di l’innommu. In kisthu sigundu casu l’aggettibi so tronki (apocope), me’ (di meu/mea/mei), to’ (di toiu/toia/toi) e so’ (soiu/soia/soi). L’esenpiu si po fà cun: me’ figlioru, to’ figliora, fallu parò cun “so’ ” è una futzaddura akì no si po dì “so’figliori”, ma “li figliori soi”. La truncaddura me’, po assé fintza fattu a l’innommu candu dimmu, pa es.: “Saruddu, l’amiggu me’!”.

So intrei, e daboi di l’innommu, candu primma di lu susthantibu v’è l’arthicuru deteiminatibu prurari, esenpiu: Li figliori mei/ li figliori nosthri/ li figliori vosthri, li figliori d’eddi”. Oppuru (Francesco Doro, La lingua sassarese) i l’eschramazioni “Kisthi so li figliori toi!”.

La kisthioni di l’aggettibi pari propiu ki no abbastha, tandu, a catarugà lu sassaresu cumenti “Non sardo”.

Fabritziu Dettori

