Lu Carrasciàri Sassarésu 2020

Giovedì 20 e martedì 25 febbraio apertura straordinaria di Palazzo di Città con ingresso gratuito alla sezione con le opere di Eugenio Tavolara e Tosino Anfossi

Sassari. In occasione del carnevale l’Amministrazione comunale propone una serie di iniziative per valorizzare le tradizioni sassaresi attraverso le opere di Eugenio Tavolara e Tosino Anfossi, esposte a Palazzo di Città. Giovedì 20 e martedì 25 febbraio è prevista l’apertura straordinaria di Palazzo di Città dalle 16 alle 20, con ingresso gratuito alla sezione “Sacro e Profano” e un focus da parte delle guide dell’opera La Mascherata Sassarese dei due artisti, composta da 32 balocchi di legno che, attraverso geometrie severe ed essenziali, rievocano i costumi tipici dei partecipanti al corteo.

La mattina di venerdì 21 febbraio si terrà un laboratorio ludico-didattico con le III e IV A e III B dell’Istituto comprensivo Farina – San Giuseppe, coinvolte da qualche mese in un percorso per far conoscere ai bambini le tradizioni sassaresi legate al carnevale attraverso le statuette di Tavolara e Anfossi.

Palazzo di Città fa parte della Rete Thàmus, pensata per accompagnare il visitatore alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della cultura di Sassari. Per maggiori informazioni sulla Rete Thàmus sono presenti sul sito www.turismosassari.it. È possibile anche contattare l’ufficio informazioni turistiche Infosassari, in via Sebastiano Satta, 13, al numero 079 2008072 o alla mail infosassari@comune.sassari.it.

