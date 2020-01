Lotta Stile Libero, Denise Piroddu si conferma campionessa italiana

L’atleta della Polisportiva Athlon Sassari prima al Campionato Italiano cadetti femminili al centro olimpico PalaPellicone di Ostia

Roma. Si è concluso domenica 19 gennaio al PalaPellicone di Ostia il Campionato Italiano Cadetti di Lotta Stile Libero femminile. La Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario Piroddu, ha schierato in campo una sola atleta. Hanno partecipato complessivamente circa 250 atleti.

Denise Piroddu, già campionessa d’Italia 2018 e 2019 classe Esordienti, si conferma anche quest’anno campionessa d’Italia nella classe cadetti, nella categoria di peso 46 kg.

Denise per conquistare il titolo ha dovuto sostenere e vincere ben quattro combattimenti: il primo incontro con la fortissima siciliana di Termini Immerse Rinella Fabiana si è chiuso ai punti 5 a 4; il secondo combattimento vinto per 10 a 0 contro la Romana Mazzilli Aurora; il terzo combattimento vinto 4 a 1 contro la Palermitana Murena Giulia; il quarto combattimento di finale lo ha vinto sempre ai punti per 7 a 5 contro la brava Lombarda Placenti Elena.

La campionessa d’Italia di Lotta Stile Libero cadetti 2020, della Polisportiva Athlon Sassari, Denise Piroddu, dopo aver ricevuto la medaglia d’oro è stata premiata dalla Federazione Italiana Fijlkam come l’atleta più giovane del campionato d’Italia classe cadetti.

I prossimi impegni di Denise con la nazionale italiana di lotta olimpica, di preparazione e di partecipazione a diversi tornei internazionale di avvicinamento: 5 giugno Bulgaria • Varna, Campionati Europei Uder 15 Lotta Stile Libero Femminile; 21 giugno Poland • Katowice, Campionati Europei Cadetti Lotta stile Libero Femminile; 23 agosto Hungary • Tatabanya, Campionato del Mondo Lotta stile Libero Femminile.

