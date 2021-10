L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme festeggia oggi la sua patrona

È la Beata Vergine Maria Regina della Palestina. Alle 11,30 nella cattedrale di San Nicola a Sassari la solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Saba

Sassari. Domenica 31 ottobre alle 11,30 nella cattedrale di San Nicola verrà rinnovata la Festività della Beata Vergine Maria, Regina di Palestina, patrona dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La celebrazione eucaristica sarà officiata dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, priore della Sezione della Luogotenenza Italia Sardegna. Una cerimonia di grande impatto emotivo nella quale i cavalieri e le dame della Luogotenenza Italia Sardegna, Sezione Sardegna Nord, si riuniranno insieme ai confratelli provenienti da tutta l’isola per rendere onore alla loro protettrice, invocata con il titolo di Nostra Signora Regina della Palestina. Tale ricorrenza venne celebrata per la prima volta dal patriarca di Gerusalemme Luigi Barlassina, in occasione del solenne ingresso nella basilica del Santo Sepolcro il 15 luglio 1920, della consacrazione della diocesi a Maria e a invocarla per la prima volta con il titolo di “Regina della Palestina”. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II con decreto del 21 gennaio del 1994, accogliendo le richieste dell’allora gran maestro, il cardinale Giuseppe Caprio, la Beata Vergine Maria divenne patrona dell’Ordine col titolo di “Nostra Signora della Palestina”. I cavalieri del Santo Sepolcro di tutto il mondo hanno come obiettivo del loro agire la sicurezza e la stabilità a favore dei fratelli cristiani, la custodia dei luoghi della Terra Santa e la testimonianza dei valori del Vangelo.

Dopo la celebrazione seguirà l’inaugurazione della nuova sede della Sezione Sardegna Nord e Delegazione di Sassari dell’Ordine presso i locali di largo Seminario 5.

Mi piace: Mi piace Caricamento...