L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Canepa stasera ad Alghero

Concerto alle 21,30 nel duomo di Santa Maria. Musiche di Elgar, Rossini, Mascagni e Rodrigo. Grande successo per il tour estivo

Alghero. Si conclude sabato 24 luglio alle 21,30 nella cattedrale di Alghero la tournée estiva dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Canepa diretta da Andrea Raffanini. L’orchestra si è esibita riscuotendo grande successo e registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento, portando così la grande musica classica nei luoghi più noti della cultura e del turismo estivo isolano. L’orchestra di oltre 40 elementi è formata da studenti, ex studenti e docenti del Canepa.

Il programma del concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione Arte e Musica, propone musiche di Edward Elgar (Serenata per archi in mi minore op. 20), Gioachino Rossini (ouverture da L’italiana in Algeri e ouverture da Il barbiere di Siviglia) e Pietro Mascagni (Intermezzo da Cavalleria rusticana). Il concerto si concluderà con il Concierto de Aranjuez di Joaquin Rodrigo. Alla chitarra il giovane talento sardo, allievo del Canepa, Davide Mascia. L’ingresso è gratuito ma contingentato sino ad esaurimento posti.

