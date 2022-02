Giovedì a Sassari all’auditorium dell’ITC Devilla, in via Monte Grappa, la società Sporter Academy presentare il progetto “Multisport di quartiere”

Sassari. La pratica dello sport vista come mezzo per far crescere i giovani, farli socializzare, combattere il loro disagio e favorirne l’inclusione a tutti i livelli, insegnandogli nel contempo il valore di uno stile di vita corretto. Questi e tanti altri temi saranno toccati giovedì sera a Sassari, a partire dalle 18,00 all’auditorium dell’ITC Devilla, in via Monte Grappa 3, in “Lo sport per crescere”, appuntamento organizzato dalla società sportiva Sporter Academy per presentare il suo nuovo progetto “Multisport di quartiere”, finanziato da Sport&Salute, che prenderà il via in città nei prossimi giorni.

Sarà proprio Stefano Masala, presidente della Sporter, ad aprire la serata parlando dell’importanza educativa dello sport, mentre Danilo Russu, presidente regionale della Federnuoto, interverrà sul momento di profonda crisi che sta attraversando il settore delle piscine, non solo un Sardegna, ma anche in tutta Italia.

A seguire i lavori, coordinati da Marcello Sassu, presidente del Panathlon Sassari, proseguiranno con Matteo Restivo, che racconterà la sua esperienza di nuotatore olimpico e neo laureato in medicina con 110 e lode, a cui faranno seguito i contributi offerti dal divulgatore scientifico sportivo Gian Mario Migliaccio, dal nutrizionista Alberto Bazzu, dal medico dello sport Paolo Patta e da Eleonora Palmas, insegnante di scienze motorie ed esperta in progetti di inclusione.

