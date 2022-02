Presentato a Sassari il nuovo progetto “Multisport di quartiere”, finanziato da Sport&Salute

Sassari. Lo sport come mezzo indispensabile per la salute ed il benessere, sia fisico che mentale. È stato questo il filo conduttore del convegno “Lo sport per crescere”, organizzato dalla Sporter Academy e svoltosi a Sassari, nell’Auditorium dell’ITC Devilla in via Monte Grappa, per presentare il nuovo progetto “Multisport di quartiere”, finanziato da Sport&Salute, che prenderà il via in città nei prossimi giorni.

È stato proprio Stefano Masala, presidente della Sporter, ad aprire la serata parlando dell’importanza educativa dello sport. «Senza lo sport – ha detto – oggi sarei perso, perché forse avrei percorso strade diverse. Invece ho iniziato a praticare il nuoto per la lungimiranza della mia famiglia nel 1980, prima come atleta poi come dirigente e allenatore, facendo della mia passione il mio lavoro. Quando parlo con i miei ragazzi, alla domanda sul perché continuino a nuotare per dovendo fare tanti sacrifici e rinunce, loro rispondono perché qui ci sono i miei amici, e mi trovo bene con loro. In quel momento sento davvero di aver trasmesso loro i valori dello sport».

Danilo Russu, presidente regionale della Federnuoto, è poi intervenuto sul momento di profonda crisi che sta attraversando il settore delle piscine, non solo un Sardegna: «Il nostro settore ha pagato pesantemente la pandemia di covid, ed ora è arrivato l’aumento dei costi per l’energia. In Italia si parla di sport solo quando si vincono le medaglie, ma ci si dimentica che anche il campione di oggi ha iniziato con lo sport di base».

A seguire i lavori, coordinati da Marcello Sassu, presidente del Panathlon Sassari, sono proseguiti con Matteo Restivo, che ha raccontato con grande semplicità la sua esperienza di atleta della nazionale che nell’agosto del 2021 ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo ed a dicembre ha conseguito la laurea in medicina con un eloquente 110 e lode, a cui hanno fatto seguito i contributi offerti dal divulgatore scientifico sportivo Gian Mario Migliaccio, dal nutrizionista Alberto Bazzu, dal medico dello sport Paolo Patta e da Eleonora Palmas, insegnante di scienze motorie ed esperta in progetti di inclusione. Tutti interventi volti a sviscerare a favore dei presenti, in modo particolare dei più giovani, i temi principali dell’incontro, sport, salute e benessere. Non sono mancate tante “dritte”, semplici e facili da applicare nella vita di tutti i giorni, per atleti e non, su un corretto ed attivo stile di vita. E gli spettatori hanno gradito molto.

