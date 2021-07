L’Italia vince gli Europei, festa anche a Sassari

Fino a notte fonda caroselli di auto, clacson e bandiere per le vie della città

Sassari. Clacson, bandiere e tanta voglia di festeggiare. Anche Sassari domenica sera ha gioito per la vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio (con due sardi nel gruppo, Barella, titolare anche nella finale di Wembley, e il portiere Salvatore Sirigu, che al momento della premiazione ha portato sulle spalle il vessillo dell’Isola, i Quattro Mori). La squadra allenata da Roberto Mancini ha battuto ai rigori gli spocchiosi inglesi, regalando finalmente un’occasione per mettere da parte, almeno per un giorno, i problemi dell’epidemia ancora in corso e dell’economia in difficoltà. Folla in piazzale Segni, ma caroselli di auto un po’ in tutta la città, seppure con compostezza.

