L’Ersu incontra il nuovo rettore Mariotti

Nuova e proficua collaborazione tra le due istituzioni per accrescere la qualità dei servizi agli studenti e puntare sulla residenzialità diffusa per le sedi decentrate

Sassari. Il nuovo rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti è stato accolto dai vertici dell’Ersu di Sassari nella sala conferenze della direzione generale in via Michele Coppino.

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale nel palazzo di piazza Università, Mariotti ha voluto onorare quello che durante il percorso della sua candidatura a rettore ha ribadito essere un punto cruciale per il suo mandato: creare una sinergia solida con l’ente per il diritto allo studio per costruire insieme percorsi che possano trasformare Sassari in una città a reale vocazione universitaria. Fino ad oggi i due enti hanno lavorato fattivamente, ma sovente viaggiando su binari paralleli: la volontà emersa durante l’incontro è quella di stimolare consultazioni costanti e coordinate per dare gambe a progetti condivisi.

Il rettore ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione. Auspica il prosieguo dell’attività e propone dei nuovi obiettivi che mirino all’innalzamento della qualità dei servizi. Un altro punto giudicato prioritario è quello di prevedere la realizzazione di alloggi nelle sedi decentrate dell’Università.

Residenzialità diffusa: proprio questo è uno dei temi che stanno maggiormente a cuore ai vertici dell’Ersu. Per il presidente Massimo Sechi e il direttore generale Antonello Arghittu la creazione di uno studentato diffuso nelle città di Alghero, Oristano, Nuoro e Olbia è uno dei temi da affrontare già all’inizio del prossimo anno, ormai alle porte.

Per il presidente Sechi, che si è detto soddisfatto della visita, «è stata una prima occasione di incontro e confronto, che sancisce ufficialmente una nuova e maggiore collaborazione tra le due istituzioni. Sassari ha bisogno di sinergie concrete per evolvere».

