Leonardo Da Vinci e la musica

Giovedì 15 ottobre seconda conversazione in streaming della serie “Pensare come Leonardo”, organizzata dall’Università di Sassari

Sassari. Giovedì 15 ottobre alle 17.00 si terrà la seconda conversazione della serie “Pensare come Leonardo”, organizzata dall’Università di Sassari, che sarà dedicata a “Leonardo e la musica”. Tra i tanti interessi di Leonardo Da Vinci la musica occupava un posto molto importante anche se meno noto al grande pubblico. Leonardo era un eccellente suonatore di lira da braccio e improvvisatore molto richiesto come intrattenitore. Allo stesso tempo Leonardo dedicò una grande attenzione alla progettazione di nuovi strumenti musicali e allo studio dell’origine del suono. La sua conoscenza della meccanica delle macchine divenne uno straordinario strumento per ideare sistemi e strumenti musicali in grado di riprodurre suoni e note con tecniche innovative.

Discuteranno di Leonardo e la musica Edoardo Zanon di Leonardo3, studioso di Leonardo, musicista e co-fondatore del Museo di Leonardo3 di Milano, e Plinio Innocenzi, professore dell’Università di Sassari e studioso di Leonardo e della scienza e tecnologia nel Rinascimento.

Sarà possibile seguire l’evento sia presso il museo Leonardo3 stesso in Piazza della Scala a Milano, sia diretta in streaming sul sito web dell’Università di Sassari all’indirizzo https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/pensare-come-leonardo-leonardo-e-la-musica

