Lunedì 25 novembre a Villa Mimosa a Sassari il seminario promosso da Ance e Confindustria Centro Nord Sardegna

Sassari. Si svolgerà lunedì prossimo 25 novembre a Villa Mimosa, con inizio previsto per le 14,45, il seminario “L’efficientamento energetico degli edifici attraverso la cessione del credito”, un incontro con l’Eni dedicato alla cessione del credito di imposta per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. L’evento, organizzato da Ance e Confindustria Centro Nord Sardegna, in collaborazione con l’Eni, si aprirà con i saluti di Giuseppe Ruggiu, presidente Confindustria Centro Nord Sardegna, e di Silvio Alciator, presidente Ance Centro Nord Sardegna. Subito dopo verrà presentata l’iniziativa Eni “Cappottomio”, con gli interventi di Giuseppe Maiellare (Rapporti con Confindustria) e Giovanni Colombo (responsabile Energy Service Sales). Al termine il pubblico potrà rivolgere domande ai relatori. Per informazioni è possibile telefonare al numero 079275171.

La normativa in vigore prevede la possibilità di realizzazione di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, beneficiando di una agevolazione fiscale, consistente in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires. In generale, tali detrazioni sono riconosciute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Dal 2018, inoltre, è possibile cedere il credito a soggetti specializzati, come Eni, dando la possibilità ai privati di avere un vantaggio immediato e tangibile, con una detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.

