Le vite degli altri, al Mut la mostra di Egidio Trainito

L’esposizione fotografica temporanea sarà visitabile dal 10 al 25 luglio

Stintino. Continuano gli appuntamenti del Mut, Museo della Tonnara di Stintino, che ospita, a partire dal 10 luglio, la mostra “Le vite degli altri” del fotografo Egidio Trainito. La temporanea è realizzata dal Centro Studi sulla civiltà del Mare con il sostegno del Comune di Stintino e in collaborazione con l’Associazione Argonauti e “Una notte in Italia”, il Festival del Cinema di Tavolara. Una selezione di scatti in bianco e nero, realizzati a Cuba, in Egitto, in Marocco, in Thailandia e in Malesia. Reportage di viaggi compiuti dall’autore, che dalla Sardegna, terra d’adozione, è partito alla scoperta di altri mari, dall’America all’Africa all’Asia, come inviato di riviste di viaggi e natura.

La ricerca fotografica di Egidio Trainito è rivolta all’ambiente naturale, terrestre e sommerso, ed è focalizzata, in particolare, sul Mediterraneo. All’inaugurazione, prevista per le 19,30 di sabato 10 luglio dialogherà con l’autore il curatore del Festival del Cinema di Tavolara Marco Navone.

