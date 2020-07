Le terrazze del Palazzo d’Usini diventano sale di lettura all’aperto

Dal 22 luglio le terrazze saranno aperte al pubblico. Sono stati allestiti ombrelloni, otto tavoli e sedici sedie

Sassari. Dal 22 luglio la biblioteca comunale in piazza Tola aprirà al pubblico le terrazze del Palazzo d’Usini, per lo studio e la lettura. Sono state appositamente allestite tre sale di lettura a cielo aperto, con ombrelloni, otto tavoli e sedici sedie, per consentire l’accesso in sicurezza e in contemporanea a un massimo di altrettante persone.

Non sarà però ancora possibile consultare quotidiani e periodici, che sono comunque disponibili attraverso la biblioteca digitale MLOL dove, tra marzo e luglio, sono state fatte 52.695 consultazioni di periodici e 4682 prestiti di ebook.

Dalla riapertura del 18 maggio a oggi è stata registrata la presenza di oltre mille utenti, e sono stati dati in prestito 3.837 libri.

Le sale di lettura all’aperto e la biblioteca digitale rappresentano una soluzione importante per l’attività propria delle biblioteche, soprattutto in questa particolare situazione di emergenza sanitaria.

