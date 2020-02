Le Quattro Stagioni illustrate in concerto

Sabato 15 febbraio Michelangelo Lentini e la Giovane Orchestra Ellipsis all’auditorium “Adriana Villa” in Monte Grappa a Sassari

Sassari. Prosegue la fortunata rassegna “Sabato in Concerto”, che l’Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” e l’Associazione Culturale Musicale Ellipsis organizzano col sostegno del MIBACT, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

Sabato 15 febbraio alle ore 18, nell’Auditorium “Adriana Villa”, a Sassari, in via Monte Grappa n. 81, Michelangelo Lentini, violino solista, e la Giovane Orchestra Ellipsis presenteranno “Le stagioni illustrate” ossia “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi che, partendo dai quattro sonetti che introducono i rispettivi Concerti tratti dal “Cimento dell’armonia e dell’invenzione”, vengono descritte anche con l’aiuto di immagini proiettate. Si tratta di un progetto originale di Michelangelo Lentini, che, con la sua realizzazione all’Università di Pueblo, in Colorado, ha ottenuto il Premio della critica statunitense quale Miglior Concerto dell’anno 2012.

Michelangelo Lentini è nato a Bari, nel 1982, in una famiglia di musicisti, ad oggi si è esibito in più di 50 Paesi del Mondo. Impegnato in qualità di Solista con Direttori e Orchestre di fama internazionale, dal 2006 è invitato regolarmente a suonare nel prestigioso organico de “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone. Nel 1998 Uto Ughi lo ha scelto come Primo Violino della sua Orchestra Giovanile, invitandolo successivamente a suonare nell’organico de “I Filarmonici di Roma”. Ha collaborato in qualità di Primo Violino di Spalla con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari ed ha collaborato in qualità di Prima Parte con “I Solisti di Pavia”, diretti da Enrico Dindo.

Diplomatosi in Violino nel Conservatorio di Bari, si è diplomato anche in Viola e in Strumenti a Percussione. Dopo aver seguito i corsi di perfezionamento tenuti da Uto Ughi (Accademia Chigiana di Siena), da Massimo Quarta (Conservatorio della Svizzera Italiana) e da Beatrice Antonioni, ha conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento in Violino presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di Felix Ayo. Docente di Violino nel Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, Michelangelo Lentini suona il Violino “Guadagnini-Strehler” del 1795, gentilmente affidatogli dalla Signora Andrea Jonasson Strehler.

