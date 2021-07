Lunedì incontro dibattito organizzato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Sassari. Chimica verde e sviluppo del territorio, e quale il ruolo delle produzioni agricole? È il quesito che pone il Consorzio industriale provinciale di Sassari che ha organizzato lunedì 12 luglio alle 10 (nella sala convegni dell’Ersu in viale Michele Coppino) l’incontro-dibattito per discutere sul tema “Le produzioni agricole per la chimica verde a Porto Torres”.

All’incontro che si preannuncia ricco di spunti visto il tema di estrema importanza per territorio, prenderanno parte insieme al presidente del Consorzio Valerio Scanu, i docenti dell’Università Giuseppe Pulina e Luigi Ledda, i rappresentanti di Matrìca, delle associazioni degli agricoltori, di Camera di Commercio e delle associazioni di categoria e dei sindacati.

Sarà l’occasione per ribadire la volontà comune di insistere sulla realizzazione degli investimenti programmati nell’accordo per la chimica verde siglato nel 2011.

