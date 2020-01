Latte Dolce, domenica al Vanni Sanna arriva il Latina

Quattro chiacchiere con Daniele Molino. «Vogliamo riprendere la nostra corsa: ho voglia di fare meglio e dare di più ai miei compagni»

Sassari. Il Sassari calcio Latte Dolce ha già archiviato il ko di domenica scorsa contro la Torres. I tempi del calcio portano a metabolizzare in fretta i “sentimenti”, a incanalare in maniera positiva la sportiva rabbia generata da una sconfitta, a eliminare le scorie negative e a ripartire di slancio verso l’obiettivo, nello specifico il prossimo match in calendario. C’è il Latina all’orizzonte, sesta forza del girone G di serie D a quota 27 punti e staccata di 5 lunghezze proprio dal team biancoceleste allenato da mister Stefano Udassi. Diffidare dai numeri da classifica è consiglio diventato regola, ancor più se si ragiona su avversari protagonisti di un campionato comunque di vertice partito con ambizioni da vertice. Nessuna paura, concentrazione massima e serenità. Una nuova intensa settimana di lavoro sta per concludersi in casa sassarese, in attesa di sbocciare in un nuovo ingresso in campo a caccia della migliore prestazione possibile che possa portare al club il miglior risultato possibile.

Daniele Molino, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «Domenica scorsa abbiamo perso la stra cittadina, l’ultimo periodo non è certo stato positivo ma non possiamo né vogliamo cancellare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Il mister e la società ci sono sempre stati vicini, non si sono esaltati nei momenti positivi e non ci stanno facendo mancare niente nemmeno in questo periodo complicato: questa è e deve essere la nostra forza. Non sappiamo cosa sia mancato, i risultati sicuramente non ci danno ragione ma le settimane di lavoro sono sempre molto produttive, abbiamo uno staff di professionisti che ci fa lavorare alla grande e siamo un gruppo di ragazzi sempre concentrato a dare il massimo. Vogliamo archiviare questa parentesi e riprendere il nostro percorso. Vogliamo tornare a fare grandi cose, perché questo gruppo merita di togliersi delle soddisfazioni. E anche io, a livello personale, ho voglia di fare meglio e devo dare molto di più ai miei compagni. Si perché è proprio in un momento come questo che i grandi devono dare la giusta serenità ai più giovani. Noi andiamo sempre in campo per dare il 100 per cento: probabilmente adesso abbiamo bisogno di dare il 110 per cento per fare risultati! E cosi faremo, non ci sono alibi e non ci sono scuse. Ma, soprattutto, vogliamo farlo. La prossima gara? Il Latina è un avversario molto forte con un blasone importante. Ha dei giocatori di grande qualità, ma noi non siamo da meno. E domenica sarà sicuramente una bella battaglia sportiva che noi combatteremo, sportivamente, con tutte le forze che abbiamo in corpo».

Mi piace: Mi piace Caricamento...