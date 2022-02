Lanxess e Matrìca firmano un accordo

Le due aziende insieme per produrre biocidi sostenibili da materie prime rinnovabili

Porto Torres – Colonia. LANXESS, leader nel settore delle specialità chimiche, e Matrìca, joint-venture Versalis (Eni) e Novamont, hanno firmato un accordo per la produzione di biocidi da materie prime rinnovabili. Dagli impianti a Porto Torres (Sassari) sono fornite a partire da gennaio 2022 le materie prime da fonte rinnovabile ottenute da oli vegetali che LANXESS utilizzerà per produrre una nuova serie di additivi industriali con azione biocida, che andranno ad ampliare la gamma Preventol.

L’accordo consentirà di incrementare la produzione di biocidi sostenibili e di rispondere alla crescente domanda di mercato. I nuovi biocidi Preventol sono destinati al settore dei beni di consumo come detergenti per la casa, prodotti per bucato e stoviglie, ma anche vernici e rivestimenti.

«Siamo felici di avere un partner come Matrìca al nostro fianco – dichiara Oliver Kretschik, vicepresidente della linea Biocidi nella business unit Prodotti per la protezione dei materiali di LANXESS –. Preventol è un marchio riconosciuto in tutto il mondo e detta gli standard nel settore industriale degli additivi biocida. Riteniamo che l’utilizzo di materie prime bio-based sia cruciale per i conservanti moderni. Con questa collaborazione possiamo creare una nuova generazione di additivi basati su risorse rinnovabili e destinati a numerose applicazioni. Questo approccio sottolinea l’attenzione strategica riservata da LANXESS alla sostenibilità e alla protezione dei consumatori».

«Unire le forze con un partner così importante e apprezzato come LANXESS nel segmento della chimica da fonti rinnovabili – aggiunge Nicola Melacarne, direttore generale di Matrìca – offre opportunità di sviluppo sostenibile e una prospettiva più estesa a livello globale per il portafoglio di bioprodotti di Matrìca».

La gamma di bioprodotti Matrilox® di Matrìca è realizzata con materie prime vegetali europee e deriva interamente da fonti rinnovabili grazie a una tecnologia innovativa che mira a utilizzare la complessità molecolare della materia prima vegetale per creare prodotti chimici ad alto valore aggiunto.

La divisione Prodotti per la protezione dei materiali di LANXESS sviluppa e distribuisce biocidi, conservanti e disinfettanti per l’intera gamma di applicazioni di controllo microbico. Questi prodotti proteggono i materiali dal deterioramento dovuto alla presenza di microrganismi come batteri, lieviti, funghi, virus e alghe, prolungando la vita utile dei prodotti e conservandone la funzionalità. Con il marchio Preventol sono commercializzati prodotti per svariati ambiti di applicazione, come principi attivi e formulazioni per vernici e rivestimenti, protezione del legno, materiali per l’edilizia e articoli per il controllo dei processi e la disinfezione.

