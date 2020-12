L’Accademia Tennis si rifà il look

Greenset rinnovato per i campi 1 e 2 di via Rockefeller, in attesa di inaugurare i nuovi impianti

Sassari. L’Accademia Tennis Sassari si rifà il look con un greenset tutto nuovo. Da questa settimana i due campi veloci all’aperto del circolo di via Rockefeller esibiscono una resina acrilica blu brillante completamente rinnovata. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Deriu a spese del circolo, al fine di offrire un servizio ancora migliore ai bambini e agli adulti della scuola tennis, ai soci, ma anche ai tanti appassionati che usufruiscono degli impianti sempre più spesso, per via delle nuove regole ministeriali anti pandemia. Il tennis infatti, assieme al padel, non è sport di contatto e quindi è tra le attività motorie all’aperto consentite.

Nel frattempo, sono prossimi alla conclusione i lavori nel cantiere adiacente al pattinodromo per la realizzazione di due campi nuovi, di cui uno coperto. Entro la fine dell’anno l’Accademia Tennis Sassari, fondata nel 1990, potrebbe contare su quattro campi complessivi. Un bel modo per festeggiare il trentesimo anno di attività.

