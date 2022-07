A Lo Quarter di Alghero il monologo di Michela Giraud. Prossimo appuntamento sabato 16 luglio con Alice e le canzoni di Battiato

Alghero. Anche quest’anno come nella scorsa estate il CeDAC (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna) e il suo staff collaudato di Alghero promuovono una serie di spettacoli, ben cinque, che si svolgeranno presso lo spazio scenografico Lo Quarter e che si concluderà a settembre. Il primo incontro si è svolto domenica scorsa con l’emergente comica a livello nazionale Michela Giraud che ha portato in scena l’esilarante monologo, “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro… Reloaded!”, che ha divertito il numeroso pubblico presente.

Il tema trattato da Michela sono le sue esperienze di vita in particolare con tutte le sue controindicazioni, che in alcuni spunti ha fatto riflettere i presenti. Si è parlato di rapporto genitori figli, ma anche dei mass media che stanno condizionando la vita dei cittadini e tantissimi temi di attualità sempre affrontati con sarcasmo, ironia e quella spigliatezza di intelligenza creativa che contraddistingue l’artista.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato sera 16 luglio sempre nella bellissima location de Lo Quarter quando alle 21 la bravissima e famosa cantante Alice si esibirà con un originale tributo al maestro Franco Battiato dal titolo “Alice canta Battiato”, dove la cantautrice reinterpreta, sulle note del pianoforte di Carlo Guaitoli, alcuni tra i brani più conosciuti e altri più esoterici del maestro siciliano. Per informazioni sui biglietti dello spettacolo contattare l’ufficio stampa Cedac alla seguente mail: uffstamp, oppure chiamare al numero 349/4127271, whatsapp (only) 3298235720, il prezzo dei biglietti per assistere al concerto è di 20 euro.

