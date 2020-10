La Stagione lirica sassarese continua in streaming gratuito

“Suor Angelica” il 6, 7 e 8 novembre, Le restrizioni anti-Covid chiudono il teatro agli spettatori ma l’Ente Concerti non abbandona il suo pubblico

Sassari. L’Opera a Sassari non si ferma. Nonostante le restrizioni che hanno chiuso al pubblico i teatri di tutta Italia per contrastare la diffusione della Covid-19, l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” ha deciso di proseguire in streaming la Stagione lirica 2020 aprendo a tutti, gratuitamente, la prossima produzione in cartellone, “Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Le prove proseguono regolarmente al Teatro Comunale, in attesa del debutto di venerdì 6 novembre, confermato come le repliche di sabato 7 e domenica 8. Tutti e tre gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sul sito dell’Ente, proseguendo nell’iniziativa avviata già a inizio anno per consentire a più persone possibili di assistere alle recite. Con la chiusura al pubblico dei teatri, l’Ente ha deciso di aprire a tutti la possibilità di assistere alle produzioni del cartellone, anche a coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento.

«La decisione di continuare, seppure dolorosamente senza pubblico, è stata immediata e naturale – spiega il direttore artistico dell’Ente Concerti, Stefano Garau –. Abbiamo stabilito di andare avanti, insieme al Consiglio d’amministrazione, per mantenere vivo il patto con il nostro pubblico che per tutta la Stagione in un momento così difficile ci è stato vicino; ma anche per onorare i contratti già firmati e salvaguardare le tante persone, tra artisti, tecnici, amministrativi e maestranze che ogni giorno si impegnano per regalare un sogno agli spettatori e tramandare questa meravigliosa forma d’arte italiana». In questa nuova veste, l’Ente Concerti De Carolis, continua a proporre – unico Teatro d’opera in Sardegna e tra i pochi in Italia – tutte le recite in cartellone in piena forma scenica, con scene e costumi, in una Stagione iniziata con il trionfale successo del concerto lirico-sinfonico col baritono Alberto Gazale in piazza d’Italia e poi proseguita con “Il tabarro” di Giacomo Puccini e “Carmen, tragédie d’amour”, ispirata al capolavoro di Georges Bizet. Per assistere alle recite di Suor Angelica sarà quindi sufficiente collegarsi al sito www.enteconcertidecarolis.it e cliccare sul bottone Streaming, raggiungibile dalla home page. Gli spettacoli sono in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre alle 20,30 e domenica 8 alle ore 17. Per informazioni e assistenza resta aperto il servizio telefonico al numero 079290881, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Mi piace: Mi piace Caricamento...