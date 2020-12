La solidarietà di Coldiretti Sardegna fa tappa a Sorso

In collaborazione con Campagna Amica, distribuiti alle famiglie indigenti pacchi di prodotti agroalimentari rigorosamente made in Italy

Sorso. Questa mattina, nella sede dell’associazione Anteas, la consegna dei pacchi di prodotti di prima necessità destinati alle famiglie bisognose. Grazie alla ormai consolidata collaborazione tra Coldiretti e Amministrazione comunale di Sorso, la città è stata inserita nel progetto che in queste festività vede impegnata in tutta Italia la Coldiretti, in collaborazione con Campagna Amica, nella distribuzione alle famiglie indigenti di pacchi di prodotti agroalimentari rigorosamente made in Italy provenienti dalle aziende agricole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...