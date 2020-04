La Madonnina delle Grazie rientra a San Pietro di Silki

Questa mattina alle 10 dal Duomo di San Nicola la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba

Sassari. Oggi, 19 aprile, “domenica in albis” e “della Divina Misericordia”, alle 10 nel duomo di San Nicola l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà la concelebrazione eucaristica alla quale saranno presenti anche il vicario monsignor Antonio Tamponi, il parroco di San Nicola monsignor Marco Carta, padre Gianluca Ricci, guardiano del Santuario di San Pietro di Silki, don Andrea Piras e don Andrea Stara. Si prevede inoltre la presenza del sindaco Nanni Campus.

Alla conclusione della Santa Messa, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e la scorta dei Vigili Urbani, il simulacro della Madonnina delle Grazie sarà riaccompagnato al santuario di San Pietro in Silki.

Durante il percorso di rientro che sarà effettuato in auto (non è previsto alcun tragitto a piedi), intorno alle 11,30 sono previste due soste per la recita di un estratto della preghiera del Voto e la benedizione impartita col simulacro dall’arcivescovo presso le cliniche universitarie (viale san Pietro) e presso l’ingresso dell’ospedale civile (via De Nicola).

