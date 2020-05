La Madonnina delle Grazie in tv e online

Le dirette dal Santuario di San Pietro di Silki nel Mese Mariano in diretta streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sassari

Sassari. Storicamente, durante il mese di Maggio, Sassari vive uno degli appuntamenti di fede più intensi dell’anno: il Mese Mariano celebrato nel Santuario di San Pietro in Silki, dedicato alla Madonna delle Grazie, “Signora di nostra Città”. In questo difficoltoso periodo di limitazioni, adottate a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il popolo di Dio ha potuto comunque partecipare spiritualmente dalla propria abitazione sia alle Celebrazioni eucaristiche quotidiane che ai differenti momenti dedicati alla preghiera, alla cultura e all’arte, grazie al coinvolgimento delle emittenti televisive locali ed al ricorso alle risorse streaming offerte dal web.

Da lunedì 18 maggio e per tutto il mese, nonostante gli sforzi in atto per permettere la partecipazione in presenza dei fedeli, per motivi logistici e di sicurezza non sarà possibile consentire l’accesso al Santuario delle Grazie durante lo svolgimento delle Celebrazioni. Per questo motivo, continuerà senza interruzioni l’impegno ad offrire la diretta televisiva su MediaLiveTv (tasto 607 del digitale terrestre) e la diretta streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Sassari, sia della Santa Messa che del Rosario: dal lunedì al sabato dalle 16.30 e la domenica dalle 10.00.

