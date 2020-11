La Giunta regionale nomina i commissari straordinari nei comuni

Nelle scorse elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, è mancata la presentazione di liste di candidati

Cagliari. La Giunta regionale, presieduta da Christian Solinas, ha provveduto a nominare i Commissari Straordinari dei Comuni dove, nelle scorse elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre, è mancata la presentazione di liste di candidati.

Al Comune di Sorgono è stato nominato il Dott. Mario Carta, per la provvisoria gestione del comune di Sorgono, fino all’insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Al Comune di Talana è stata nominata la Dott.ssa Agnese Virdis, per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Commissario Straordinario per il Comune di Seneghe è stata indicata la Dott.ssa Graziella Madau, che guiderà ora l’amministrazione comunale sino all’insediamento dei nuovi organi ordinari.

Un’altra donna è stata designata al Comune di Belvì. La Dott.ssa Luisa Mattu, sarà Commissario Straordinario fino alle nuove elezioni.

Al Comune di Villanova Tulo è stato nominato Commissario Straordinario per il mancato raggiungimento del quorum nelle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020 scorso, il Dott. Bruno Carcangiu. Alle amministrative partecipava una sola lista di candidati ma non è stato raggiunto il quorum richiesto dalla legge (ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla).

Anche nel Comune di Aritzo è mancato il raggiungimento del quorum necessario per lo stesso motivo ed è stato nominato come Commissario Straordinario il Dott. Antonio Monni.

Stessa circostanza anche per il Comune di Tadasuni che non ha raggiunto il quorum nelle ultime elezioni amministrative. Nominato Commissario Straordinario sino alle prossime elezioni il Dott. Pierpaolo Pisu.

