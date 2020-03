La Giunta Campus delibera su misure straordinarie sui tributi comunali

Questa mattina riunione in via telematica. Rinviate tutte le scadenze tributi ed eliminata la Tosap per l’occupazione temporanea del suolo pubblico

Sassari. Riunione di Giunta questa mattina, in via telematica, per discutere sulle misure straordinarie da adottare in materia di pagamenti dei tributi comunali nel periodo di emergenza Covid19, in riferimento alle conseguenze economiche dello stop forzato di numerose attività in città e nel territorio comunale.

Tutti i particolari nel servizio di Adriano Porqueddu.

