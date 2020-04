La Fondazione di Sardegna approva il Bilancio 2019

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-22. Prime iniziative per l’emergenza sanitaria e sociale

Sassari. Il Comitato di Indirizzo nella seduta dell’8 aprile ha approvato il Bilancio Consuntivo per l’anno 2019.La situazione economico finanziaria dell’esercizio 2019 ha evidenziato proventi totali pari a 65,8 milioni a fronte di un totale dell’Attivo Patrimoniale superiore al miliardo (1.053 milioni di euro).

Il risultato conseguito con tale gestione ha consentito per l’anno in corso di destinare ai fondi le attività di erogazione a favore del territorio regionale di un importo complessivo pari a 27 milioni di euro, dei quali 18,6 milioni ripartiti tra i tradizionali settori di intervento (Arte, attività e beni culturali – Ricerca scientifica e tecnologica – Volontariato, filantropia e beneficienza – Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – Sviluppo locale e edilizia popolare locale – Educazione scolastica), ripartizione che potrà subire future rimodulazioni in funzione dell’attuale situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19.

In considerazione della suddetta situazione emergenziale sono state stanziate nell’immediato risorse per un importo di 2,4 milioni di euro, da utilizzare in stretta collaborazione con le Istituzioni Regionali, con il duplice obiettivo di potenziare la strumentazione in dotazione al Sistema Sanitario Regionale per garantire le possibilità di cura delle persone colpite dal virus (tramite l’acquisto di apparecchiature per l’incremento delle postazioni di terapia intensiva sul territorio regionale) e di sostenere le associazioni di volontariato impegnate nella gestione dell’emergenza e nella limitazione delle occasioni di contagio.

La Fondazione ha inoltre destinato risorse pari a 6 milioni per l’istituzione di un fondo da destinare ad erogazioni strategiche e multisettoriali da utilizzarsi nel triennio 2020-2022.

Nella stessa seduta il Comitato di Indirizzo ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022 del quale faranno parte, insieme al Presidente Antonello Cabras, l’Avv. Luciana Fancellu, la Dott.ssa Marianna Orrù, il Prof. Salvatore Rubino e il Rag. Marco Zoppi.

In chiusura di riunione il Presidente e il Comitato di Indirizzo, oltre a esprimere una valutazione positiva per i risultati dell’esercizio finanziario appena concluso e per l’incremento del monte erogazioni, hanno rivolto un caloroso ringraziamento ai componenti del precedente Consiglio di Amministrazione, il Prof. Angelo Cau, l’Avv. Angela Mameli e il Rag. Marco Mele, che concludono la loro collaborazione per raggiunto limite dei due mandati previsto dallo Statuto, per l’impegno e la dedizione mostrati al servizio della Fondazione nel periodo che li ha visti impegnati all’interno degli organi.

