La Fipe-Confcommercio incontra l’assessore Lucchi

Si è iniziato a discutere delle tematiche del comparto degli esercizi commerciali anche in prospettiva dell’uscita dall’emergenza pandemica

Sassari. Il neocostituito Coordinamento Fipe-Confcommercio di Sassari guidato dagli imprenditori Giuseppe Marras, Alberto Fois e Antonio Paoni insieme alla Struttura tecnica del settore turismo di Confcommercio venerdì mattina ha incontrato l’assessore alle Attività Produttive Nicola Lucchi negli uffici del Comune di via De Muro. Sì è trattato del primo incontro ufficiale tra l’assessore e il neocostituito coordinamento cittadino Fipe-Confcommercio, molto animato e partecipato, durato oltre due ore. Si è iniziato a discutere delle tematiche del comparto degli esercizi commerciali, non solo riferite alle enormi problematiche generate dalla pandemia in corso ma anche in prospettiva di sviluppo futuro sia del settore sia della città in generale.

Il neocostituito Coordinamento Fipe-Confcommercio rappresenta con autorevolezza a livello comunale larghissima parte delle imprese che svolgono attività di ristorazione e di intrattenimento, ossia bar, pub, internet caffè, ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, mense aziendali, mense scolastiche e discoteche, ma anche aziende di ristorazione collettiva, aziende di catering e banqueting. Una galassia di piccole e medie aziende che possono realmente incidere sullo sviluppo della città. Imprese che, a causa dei provvedimenti di contenimento del Covid, risultano particolarmente colpite sotto il profilo economico dagli effetti deleteri della pandemia in corso.

Apprezzamento per l’incontro è stato espresso sia da Giuseppe Marras, Alberto Fois e Antonio Paoni del Coordinamento Fipe-Confcommercio sia dall’assessore Lucchi, i quali si riservano di intensificare rapporti e collaborazione fin da subito. I lavori del Coordinamento proseguono in maniera continuativa e i prossimi giorni verranno dedicati a un maggiore coinvolgimento dei pubblici esercizi sassaresi sulle tematiche in campo.

Per ogni informazione di dettaglio, gli interessati possono contattare gli uffici di Sassari di Fipe-Confcommercio: tel. 0792599551 – confturismo@confcommercio.sassari.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...